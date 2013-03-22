日本个股：本田汽车将在美召回TSX轿车，加强电子控制单元保护

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透底特律3月21日 - 日本本田汽车 将在美国召回7.6万辆Acura TSX轿车，计划在汽车的电子控制单元上面安装防水罩以阻止锈蚀。因为电子控制单元生锈可能最终导致汽车熄火。
本田汽车周四召开新闻发布会表示，此次召回为2004-2008年款车型，涉及美国22个州和华盛顿特区。
本田称，美国气候寒冷的州所使用的道路用盐，以及驾驶员鞋子上的水，都可能浸透汽车仪表盘下面覆盖电子控制单元金属外壳的毯子。
道路用盐和水能破坏金属外壳，从而可能让电子控制单元受损。本田表示，至今尚未收到与此问题有关的汽车事故或人员伤亡报告。(完) (编译 王兴亚; 审校 隋芬)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。