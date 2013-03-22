《独家新闻》私募股权公司结盟竞购BMC Software，后者或被私有化

港股业绩：华润燃气去年净利按年增长16%逊预期，派息比率略为上调
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。
路透纽约3月21日 - 三名知情人士周四称，几家私募股权公司正计划联手竞标企业软件生产商BMC Software ，该公司被私有化的可能性上升。这笔交易价值可能超过60亿美元。
BMC股价因该消息一度大涨9%。
消息人士称，KKR & Co LP 和TPG Capital LP已经组成财团。贝恩资本(Bain Capital LLC)与Golden Gate Capital也组成联盟参与竞标。
消息人士表示，目前第一轮竞标已经结束，进入管理层陈述阶段。其并称，最后一轮竞标料将在未来数周进行。
BMC Software发言人拒绝置评。KKR，TPG，Golden Gate和贝恩亦拒绝置评。(完) (编译 程琳; 审校 侯向明)
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。