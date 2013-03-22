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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 10:50 BJT

《独家新闻》私募股权公司结盟竞购BMC Software，后者或被私有化

路透纽约3月21日 - 三名知情人士周四称，几家私募股权公司正计划联手竞标企业软件生产商BMC Software ，该公司被私有化的可能性上升。这笔交易价值可能超过60亿美元。

BMC股价因该消息一度大涨9%。

消息人士称，KKR & Co LP 和TPG Capital LP已经组成财团。贝恩资本(Bain Capital LLC)与Golden Gate Capital也组成联盟参与竞标。

消息人士表示，目前第一轮竞标已经结束，进入管理层陈述阶段。其并称，最后一轮竞标料将在未来数周进行。

BMC Software发言人拒绝置评。KKR，TPG，Golden Gate和贝恩亦拒绝置评。(完) (编译 程琳; 审校 侯向明)

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