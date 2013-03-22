日本债市：公债价格上涨，受政策预期与塞浦路斯担忧提振

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.120% +0.0 0.120% 10年期公债 0.565% -1.0 0.575% 20年期公债 1.495% -2.5 1.520% 30年期公债 1.635% -4.5 1.680% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.69 +0.12 145.57 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交 。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/戴素萍 审校 杜明霞/侯向明)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。