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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 10:51 BJT

日本债市：公债价格上涨，受政策预期与塞浦路斯担忧提振

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.040%
 五年期公债                            0.120%      +0.0    0.120%
 10年期公债                            0.565%      -1.0    0.575%
 20年期公债                            1.495%      -2.5    1.520%
 30年期公债                            1.635%      -4.5    1.680%
 10年期公债期   <0#JGB:>               145.69     +0.12    145.57
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李春喜/戴素萍 审校 杜明霞/侯向明)

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