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市场报道 | 2013年 3月 23日 星期六 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.63%，Nasdaq指数上升0.7%

路透纽约3月22日 - 美国股市周五上涨，因市场乐观认为塞浦路斯将达成救助协议，且耐克公司(耐吉,Nike)公布强于预期的业绩后股价上扬。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 涨90.54点，或0.63%，至14,512.03点；标准普尔500指数 收高11.09点，或0.72%，至1,556.89点。Nasdaq指数 上升22.40点，或0.7%，至3,245点。

本周，道指跌0.01%，标普500指数下滑0.2%，Nasdaq指数跌0.1%。(完)

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