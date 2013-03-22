香港已公布经济指标--2013/3/22

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年2月 综合消费物价指数（CPI） +4.4 +3.0 +4.7 2013年2月 甲类消费物价指数（CPI A +4.4 +3.8 +4.2 ） 2013年1月 零售值 +10.5 +9.1 +14.9 2013年1月 零售量 +10.4 +8.5 +9.1 2012年第四季 本地生产总值（GDP） +2.5 +1.4 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年12月-13年2月 12年11月-13年1月 11年12月-12年2 月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年1月 贸易赤字／盈余 -27.46 -47.95 -8.86 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ＊＊＊如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次＊＊＊ 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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