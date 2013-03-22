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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 17:33 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级    发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)
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西安曲江大      6      7          6.39%          AA-       3/21-3/25   国开证券
明宫投资集团      (第6-7年每年末偿还50%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)
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武汉地产开     16      6         *5.90%          AA+       3/22-3/26   中信建投证券
发投资集团                  (第3-6年每年末偿还25%本金)                 平安证券
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临海基投       12      7          6.30%          AA        3/21-3/27   财通证券
              (第3-7年每年末偿还20%本金/临海国资投资控股公司担保集团提供担保)
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歌华集团        6      7          5.98%          AA        3/21-3/27   国信证券
                  (第四年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择)
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常高新集团     16      7          6.18%          AA        3/21-3/27   国信证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金/常州投资集团提供担保)  
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深圳地         50     10   簿记区间5.0%-6.0%     AAA       3/25-3/27   广发证券
铁集团      （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金）    国信证券等 

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新乡投资集团    9      7   簿记区间5.70%-6.70%   AA         推迟发行   中信建投证券
                     （第3-7年末每年偿还20%本金）   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)

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