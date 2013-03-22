《中国企业债发行日程表》--3月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 西安曲江大 6 7 6.39% AA- 3/21-3/25 国开证券 明宫投资集团 (第6-7年每年末偿还50%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) =================================================================================== 武汉地产开 16 6 *5.90% AA+ 3/22-3/26 中信建投证券 发投资集团 (第3-6年每年末偿还25%本金) 平安证券 =================================================================================== 临海基投 12 7 6.30% AA 3/21-3/27 财通证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/临海国资投资控股公司担保集团提供担保) =================================================================================== 歌华集团 6 7 5.98% AA 3/21-3/27 国信证券 (第四年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) =================================================================================== 常高新集团 16 7 6.18% AA 3/21-3/27 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/常州投资集团提供担保) =================================================================================== 深圳地 50 10 簿记区间5.0%-6.0% AAA 3/25-3/27 广发证券 铁集团 （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） 国信证券等 =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 簿记区间5.70%-6.70% AA 推迟发行 中信建投证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)