加拿大财政：政府承诺2015年平衡预算，目前仅适度减支以免殃经济

路透渥太华3月21日 - 加拿大保守党政府周四誓言要堵住税收漏洞并抑制支出，以期在2015年选举来临之前消除预算赤字。而与此同时，政府还承诺要拨出资金用于基础建设、制造和就业训练。

3月31日截止的会计年度赤字预估大致与政府前次在11月的预测相当，为259亿加元(254亿美元)。赤字约相当于经济规模的1.4%，低于美国的5.6%。

但由于经济放缓严重打击岁入，迫使政府预估加拿大2013/14年度赤字为187亿加元，或相当于国内生产总值(GDP)的1%，高于先前预测的赤字165亿加元。2014/15年度赤字将缩减至前一年度的三分之一，到2015/16年度恢复至盈余8亿加元。

财长费海提表示，他本可更大幅削减支出，但仅做出“适度减支的选择”，以便能刺激经济增长和就业。