加拿大财政：政府承诺2015年平衡预算，目前仅适度减支以免殃经济

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
路透渥太华3月21日 - 加拿大保守党政府周四誓言要堵住税收漏洞并抑制支出，以期在2015年选举来临之前消除预算赤字。而与此同时，政府还承诺要拨出资金用于基础建设、制造和就业训练。
3月31日截止的会计年度赤字预估大致与政府前次在11月的预测相当，为259亿加元(254亿美元)。赤字约相当于经济规模的1.4%，低于美国的5.6%。
但由于经济放缓严重打击岁入，迫使政府预估加拿大2013/14年度赤字为187亿加元，或相当于国内生产总值(GDP)的1%，高于先前预测的赤字165亿加元。2014/15年度赤字将缩减至前一年度的三分之一，到2015/16年度恢复至盈余8亿加元。
财长费海提表示，他本可更大幅削减支出，但仅做出“适度减支的选择”，以便能刺激经济增长和就业。
在看过预算后，评等机构穆迪确认加拿大的3A债信评等。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4