意大利经济：政府大幅上调今年赤字目标，将今明两年举债规模提高400亿欧元

路透罗马3月21日 - 意大利周四大幅上调今年的财政赤字目标，并宣布今明两年将举债规模提高400亿欧元，以向受衰退冲击的经济中注入急需的流动性。

新目标反映出意大利在整固财政上的困难重重，尽管过去两年采取了一系列撙节措施，但债务仍持续攀升。

这将给予技术派总理蒙堤继任者一定的喘息之机。上个月大选无一党派赢得明显优势，但却体现选民强烈反对蒙堤的撙节政策。

意大利经济财政部部长格雷利对记者表示，今年经济将萎缩1.3%，此前预估为萎缩0.2%。

格雷利称，2013年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比将达到2.9%，高于之前的1.8%目标，部分反映经济前景恶化，部分是因为政府要向私企偿还债务。

2014年目标小幅上调，赤字与GDP之比从1.5%升至1.7%。

去年赤字与GDP之比为3.0%，未超过欧盟财政上限。