中国贸易： 商务部裁定原产日本和美国进口间苯二酚存在倾销，开征反倾销税

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月22日 - 中国商务部周五发布裁定公告，认定原产于日本和美国的进口间苯二酚存在倾销，中国间苯二酚产业受到实质损害，自3月23日起五年期限内征收反倾销税。
这是中国对进口化学品采取的最新一项反倾销措施，此前中国主要针对来自欧盟的化学品采取行动。与此同时，美国和欧盟也认为原产中国的进口产品享受不公平补贴，从而加强对本国产品的保护。
中国商务部商宣布，对日本住友化学株式会社 ，三井化学株式会社 以及其他日本公司征收40.5%的反倾销税税率。
同时对美国茵蒂斯派克化学公司（INDSPEC Chemical Corporation）和其它美国公司征收30.1%的反倾销税税率。
间苯二酚是一种重要的化学合成中间体和精细化工原料，主要用于橡胶黏合剂和紫外线吸收剂的生产。此外，间苯二酚还可用于生产木材黏合剂、阻燃剂和各种医药、农药的中间体等。（完）
浏览商务部网页，请点选 here (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。