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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 11:36 BJT

中国贸易： 商务部裁定原产日本和美国进口间苯二酚存在倾销，开征反倾销税

路透北京3月22日 - 中国商务部周五发布裁定公告，认定原产于日本和美国的进口间苯二酚存在倾销，中国间苯二酚产业受到实质损害，自3月23日起五年期限内征收反倾销税。

这是中国对进口化学品采取的最新一项反倾销措施，此前中国主要针对来自欧盟的化学品采取行动。与此同时，美国和欧盟也认为原产中国的进口产品享受不公平补贴，从而加强对本国产品的保护。

中国商务部商宣布，对日本住友化学株式会社 ，三井化学株式会社 以及其他日本公司征收40.5%的反倾销税税率。

同时对美国茵蒂斯派克化学公司（INDSPEC Chemical Corporation）和其它美国公司征收30.1%的反倾销税税率。

间苯二酚是一种重要的化学合成中间体和精细化工原料，主要用于橡胶黏合剂和紫外线吸收剂的生产。此外，间苯二酚还可用于生产木材黏合剂、阻燃剂和各种医药、农药的中间体等。（完）

浏览商务部网页，请点选 here (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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