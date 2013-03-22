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亚洲 | 2013年 3月 23日 星期六 05:40 BJT

美国股市：ADR收高，欧洲企业ADR领涨

路透纽约3月22日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五收高，欧洲企业领涨，因投资人押注塞浦路斯将能达成救助协议。

塞浦路斯执政党表示，接近达成协议，筹资数十亿欧元，以获得欧盟救助，这将避免该国银行系统崩溃，同时也能消除退出欧元区的风险。

欧洲股市周五仅小幅收低，因投资人大多预期负债沉重的塞浦路斯将达成救助协议，并将避免欧债危机升级。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌1.28点，或0.1%，报1,189.44点。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收高近0.9%。

纽约梅隆银行ADR指数 升0.7%，标普500指数 收高0.72%。本周ADR指数大跌1%，为六周最大单周跌幅。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.54%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 收高0.17%。(完)

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