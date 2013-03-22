美国股市：ADR收高，欧洲企业ADR领涨

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透纽约3月22日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五收高，欧洲企业领涨，因投资人押注塞浦路斯将能达成救助协议。
塞浦路斯执政党表示，接近达成协议，筹资数十亿欧元，以获得欧盟救助，这将避免该国银行系统崩溃，同时也能消除退出欧元区的风险。
欧洲股市周五仅小幅收低，因投资人大多预期负债沉重的塞浦路斯将达成救助协议，并将避免欧债危机升级。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌1.28点，或0.1%，报1,189.44点。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收高近0.9%。
纽约梅隆银行ADR指数 升0.7%，标普500指数 收高0.72%。本周ADR指数大跌1%，为六周最大单周跌幅。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.54%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 收高0.17%。(完)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。