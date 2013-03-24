(重温稿)纽约汇市：欧元兑美元上涨，因塞浦路斯有望找到危机解决方案

今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2985 1.2897 +0.68 -1.58 1.3194 美元/日圆 94.50 94.88 -0.40 +8.95 86.74 欧元/日圆 122.73 122.40 +0.27 +7.23 114.45 美元/瑞郎 0.9406 0.9461 -0.58 +2.74 0.9155 英镑/美元 1.5229 1.5171 +0.38 -6.29 1.6251 美元/加元 1.0231 1.0251 -0.20 +3.12 0.9921 澳元/美元 1.0442 1.0436 +0.06 +0.47 1.0393 欧元/瑞郎 1.2218 1.2205 +0.11 +1.18 1.2075 欧元/英镑 0.8529 0.8501 +0.33 +5.11 0.8114 新西兰元/美 0.8355 0.8315 +0.48 +0.87 0.8283 元 美元/挪威克 5.8017 5.8384 -0.63 +4.29 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.5346 7.5303 +0.06 +2.65 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4939 6.4866 +0.11 -0.07 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.4316 8.3651 +0.79 -1.70 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当 日涨跌幅亦以此为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 李军)