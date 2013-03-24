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亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 07:00 BJT

(重温稿)纽约汇市：欧元兑美元上涨，因塞浦路斯有望找到危机解决方案

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                  1.2985   1.2897    +0.68    -1.58   1.3194
 美元/日圆                   94.50    94.88    -0.40    +8.95    86.74
 欧元/日圆                  122.73   122.40    +0.27    +7.23   114.45
 美元/瑞郎                  0.9406   0.9461    -0.58    +2.74   0.9155
 英镑/美元                  1.5229   1.5171    +0.38    -6.29   1.6251
 美元/加元                  1.0231   1.0251    -0.20    +3.12   0.9921
 澳元/美元                  1.0442   1.0436    +0.06    +0.47   1.0393
 欧元/瑞郎                  1.2218   1.2205    +0.11    +1.18   1.2075
 欧元/英镑                  0.8529   0.8501    +0.33    +5.11   0.8114
 新西兰元/美                0.8355   0.8315    +0.48    +0.87   0.8283
 元                                                            
 美元/挪威克                5.8017   5.8384    -0.63    +4.29   5.5630
 朗                                                            
 欧元/挪威克                7.5346   7.5303    +0.06    +2.65   7.3403
 朗                                                            
 美元/瑞典克                6.4939   6.4866    +0.11    -0.07   6.4986
 朗                                                            
 欧元/瑞典克                8.4316   8.3651    +0.79    -1.70   8.5777
 朗                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 
    
      
      
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 (编译 于春红; 审校 李军)
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