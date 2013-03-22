路透调查：主要国家公债收益率受抑料延续至2014年，因央行释出大量资金

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透伦敦3月21日 - 路透调查分析师结果显示，各国央行向金融市场挹注大量资金，料将在未来12个月内压制主要国家公债收益率(殖利率)守在历史低点附近。
路透在过去数日调查40位固定收益策略师及分析师的结果显示，未来12个月内美国、日本、德国及英国政府公债收益率仅会小幅上涨。
调查结果显示，一年后10年期公债收益率只会比现在高40-50个基点。
然而路透其他调查结果显示，股市策略师及基金经理人预期全球很多股市今年将录得不错的涨幅。
整体而言，这次调查的预估与去年12月的债市调查相去不远，分析师认为目前没有什么因素会大幅推升现处于偏低水准的收益率。(完)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。