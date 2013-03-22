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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 12:20 BJT

路透调查：主要国家公债收益率受抑料延续至2014年，因央行释出大量资金

路透伦敦3月21日 - 路透调查分析师结果显示，各国央行向金融市场挹注大量资金，料将在未来12个月内压制主要国家公债收益率(殖利率)守在历史低点附近。

路透在过去数日调查40位固定收益策略师及分析师的结果显示，未来12个月内美国、日本、德国及英国政府公债收益率仅会小幅上涨。

调查结果显示，一年后10年期公债收益率只会比现在高40-50个基点。

然而路透其他调查结果显示，股市策略师及基金经理人预期全球很多股市今年将录得不错的涨幅。

整体而言，这次调查的预估与去年12月的债市调查相去不远，分析师认为目前没有什么因素会大幅推升现处于偏低水准的收益率。(完)

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