港股业绩：中海油去年净利同比下降9.3%符预期，受累于经营成本上涨

路透香港3月22日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，去年度净利同比下降9.3%，符合市场预期，主要受累于经营成本上涨。

该公司的业绩公告显示，2012年1-12月净利为636.91亿元人民币，上年同期则为702.55亿元；并符合汤森路透综合31名分析师预测中位值的648.08亿元。期内每股基本盈利1.43元人民币，拟派发末期股息每股0.32港元。

“产量增加同时勘探投入、维修、修井和增产措施工作量不断增加，”中海油董事长王宜林在公告中称，“较高成本的页岩油气、油砂等项目产量比重上升，以及尼日利亚OML130项目全部投资税抵免额度用毕，这些因素导致公司盈利按年下降。”

去年度的油气净产量则为3.424亿桶油当量，按年增长3.2%。

业绩公布前，中海油收跌0.83%，报14.32港元。（完）

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