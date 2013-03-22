台湾债市：RP利率持平，下周季底效应料交投略往区间上缘靠拢

路透台北3月22日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周五表现持平。交易人士认为，本周市场普遍资金宽松，RP利率持稳既有区间，下周有季底资金紧缩效应及央行理监事会议等两大变数，料RP利率主要交投将略往区间上缘靠拢。

证券商交易员表示，因应下周季底效应，资金调整将较为浮动，然以目前资金宽裕的态势，季底效应不致于影响RP利率既有区间，顶多略往既有区间上缘挪移。

“市场多钱，今天应该问说谁有少钱吧!”一券商资金调度人士说。

票券商指出，随着季底效应逼近，今天部分投信赎回情形明显因而走钱比较多，"现在不收月内，只收跨月"，提前因应季底效应。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。