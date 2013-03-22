《汇市简讯》美元指数上档走势在83.00附近停顿

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
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* 美元指数涨势停顿，目前处于83.00下方，呈现内移日形态
* 动能指标呈现利空交叉
* 波林格通道上缘线在10日移动均线附近触顶
* 美元指数今日须收在83.15上方，才能重启涨势
* 20日移动均线切入位82.38是关键支撑位
* 相关图表：(link.reuters.com/quc86t)(完)
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