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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 11:57 BJT

《汇市简讯》美元指数上档走势在83.00附近停顿

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* 美元指数涨势停顿，目前处于83.00下方，呈现内移日形态

* 动能指标呈现利空交叉

* 波林格通道上缘线在10日移动均线附近触顶

* 美元指数今日须收在83.15上方，才能重启涨势

* 20日移动均线切入位82.38是关键支撑位

* 相关图表：(link.reuters.com/quc86t)(完)

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