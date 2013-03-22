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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 12:12 BJT

《全球市场》亚洲股市和欧元处于守势，受增长和塞浦路斯疑虑抑制

美元兑日圆持稳，此前在周四下跌逾1%，当时投资者缩减对日圆的空头押注。

美元兑日圆 周五报94.92日圆，脱离周四的低位94.54日圆。

欧元兑美元 持稳在1.2910美元附近，脱离周二触及的四个月低位1.2844美元。

美国原油期货合约 上涨0.2%，报每桶92.67美元。布兰特原油期货 则小升0.1%至107.60美元。

现货金 几无变动，报每盎司约1,613.34美元，接近周四触及的一个月高位1,616.36美元。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜/徐文焰)

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