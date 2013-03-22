中国汇市：人民币即期早盘微升，油企和车企购汇活跃一度推低汇率

* 人民币即期早盘稍走高

* 中间价再创逾两个月新高

* 油企和车企购汇活跃，一度令人民币回落

* 日本央行换帅短期内对人民币影响有限

路透北京3月22日 - 人民币兑美元即期 周五早盘稍走高。中间价创出逾两个月来新高，不过盘间出现明显购汇，令人民币短暂回落。交易人士指油企和车企购汇表现活跃，但后期仍料以结汇为主，震荡走升趋势难改。

上海一大行交易员称，今天客盘购汇比较多，油企买了一些，价格应该是客盘推动。“(油盘)一阵一阵的，前几天还是结汇多。不过每个月都会有石油购汇，对市场影响也比较明显，但应该不会形成购汇的趋势。

上海一外资行交易员说，早盘出现车企购汇。昨天午盘亦有购汇出现，两天的购汇盘就将市场价格带动起来。

不过他们预计后期应该还是以结汇为主，近期客盘方向大体一致，数据也还行，中间价也在振荡走高，短期内还看不到人民币出现贬值预期的可能。

北京时间12:18,人民币兑美元即期报6.2137元,上日收报6.2143元.今日人民币兑美元中间价 为6.2711元,上日中间价为6.2731元.

东京汇市日圆周五持稳。周四投资者在新任日本央行总裁淡化了举行紧急会议的可能性后匆忙回补空头仓位；而经济面消息不佳和塞浦路斯债务危机令欧元承压。

上海一外资银行交易员认为，日本新央行行长的上任暂时对人民币汇率无直接影响。近期要看是他对2.5%的通货膨胀目标会否有新的措施出台，长期看日圆维持走贬如果带动亚洲货币集体贬值严重，将会对中国外贸、尤其是对中国的贸易顺差产生冲击。

“因为从去年的二季度开始，中国的资本项目已经开始出现逆差，贸易顺差向逆差方向转变，如果中国出现两个项目双逆差，人民币有可能被迫陷入一个短暂的贬值趋势。”他说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3060/80,上日尾盘为6.3085.

北京时间12:18,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2048/77元,上一交易日尾盘报6.2042元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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