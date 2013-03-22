更新版-澳中贸易：中国同意恢复进口澳洲油菜籽--行业组织

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
(新增细节)
路透悉尼3月22日 - 澳洲行业组织周五表示，中国已经同意在特定条件下准许进口澳洲油菜籽，解除了持续三年的禁令。
澳洲是全球第六大油菜籽出产国，一直在极力推动中国恢复对该国油菜籽的进口。因担忧感染部分澳洲作物的真菌病害可能伤及国内作物，中国在2009年下令禁止进口澳洲油菜籽。
“中国已经批准恢复油菜籽贸易，即刻生效，”澳洲油籽联盟(Australian Oilseeds Federation)执行理事Nick Goddard告诉路透。
“农业部的代表团通知我，出口现在获得准许，但还有一些细微差别。”
Goddard说，出口商品仅能产自澳洲严格限定的区域，而交货只能在中国一些特定地点，远离油菜籽主产区。
澳洲农业、渔业和林业部未就置评请求作出回复。(完)
(编译 王兴亚; 审校 田建华)
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新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。