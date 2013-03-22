更新版-澳中贸易：中国同意恢复进口澳洲油菜籽--行业组织

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路透悉尼3月22日 - 澳洲行业组织周五表示，中国已经同意在特定条件下准许进口澳洲油菜籽，解除了持续三年的禁令。

澳洲是全球第六大油菜籽出产国，一直在极力推动中国恢复对该国油菜籽的进口。因担忧感染部分澳洲作物的真菌病害可能伤及国内作物，中国在2009年下令禁止进口澳洲油菜籽。

“中国已经批准恢复油菜籽贸易，即刻生效，”澳洲油籽联盟(Australian Oilseeds Federation)执行理事Nick Goddard告诉路透。

“农业部的代表团通知我，出口现在获得准许，但还有一些细微差别。”

Goddard说，出口商品仅能产自澳洲严格限定的区域，而交货只能在中国一些特定地点，远离油菜籽主产区。

澳洲农业、渔业和林业部未就置评请求作出回复。(完)