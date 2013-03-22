路透基点：中国水务5,000万美元六年期贷款案获超额认贷，或扩大规模

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，中国水务集团5,000万美元六年期贷款已获超额认贷，来自10家银行的认贷规模超过1亿美元，其中包括独家牵头行和簿记行苏格兰皇家银行。

消息称，贷款规模可能会扩大，意在本月底之前签约。

一如先前报导，承贷1,500万美元及以上的银行获得70个基点的先付费用，及牵头行头衔；承贷1,100-1,400万美元的银行获得40个基点的费用及主办行头衔；承贷1,000万美元及以下的银行获得20个基点的费用及安排行头衔。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点。

是次贷款将分期偿还,且在第三年末有认沽选择权.贷款资金将用于进行再融资及用作运营资本.