澳新汇市：澳新货币兑欧元持于四个月高点附近，兑日圆接近四年高点

技术图表显示，下一个下档目标为1.2280/90澳元。

欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

“不确定性让人们不准备承担此一风险，而这暗示欧元将会进一步走软，”St George Bank首席分析师Hans Kunnen表示。

“我预期会达成某种形式的协议，”他说到，并预期无论塞国问题的结果如何，不安情绪都将之不去。

欧元兑新西兰元 报1.5502新西兰元，周四曾跌至1.5446，创下逾四个月来的新低，若跌破12月中旬低点1.5437，则有可能下探11月低点1.5380。

欧元自周一以来已经下跌1.8%，为1月初以来最大周线跌幅。

欧元的卖压协助提振澳元及新西兰元兑美元的表现。澳元兑美元一度升至1.0459美元，为六周来新高，最新报1.0430美元。上档阻力为位于1.0475美元附近的双重顶，若突破目标价为1.0550。主要支撑位为1.0415美元，此为1.0116升至1.0599的61.8%回档位。

新西兰元兑美元 持坚，报0.8322，周四一度升至两周高点0.8345，此前新西兰公布第四季成长率创三年来新高。(完)

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