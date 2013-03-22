《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月18日-3月22日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周震荡收升0.02%，周间再度创出历史高位。市场价 走势与中间价保持一致，日间走势多在距人民币涨停价位上方40-60点趋于平稳，交易人士 称市场似乎已形成一致预期，价格超出区间时均会有调整力量出现。基本面无变化，预计后 期仍结汇盘为主。 公开市场操作: * 中国央行当周公开市场回笼力度比上周继续略有放大，至此节后已连续五周净回笼。 央行今年回归中性货币政策的调控目标，通过春节后重启正回购回收过宽流动性，给市场传 达的收紧信号正继续保持。 市场人士指出，央行今年货币政策收紧的拐点已现，但力度 并不强，目前是一个缓慢收紧的过程。临近月末季末，收紧的过程中间是否会微调，将取决 于月底银行存款增长的力度多大等因素，目前还较难判断，但收紧政策保持连贯性的可能性 较大。 债市: * 银行间债市当周利率品种整体持稳，另一厢的信用债，周中虽遭遇前太阳能巨擘尚德 电力 旗下无锡尚德破产重组事件，但未对投资者情绪造成太大扰动，当周后半段受 流动性宽裕利好买需逐渐回暖。市场认为，虽然季末临近但机构对流动性短期看稳，若外围 不出现重大突发事件，下周能够扰动现券的因素不多，料收益率在区间内窄幅波动。[CN/CN ] 票据: * 中国票据市场转贴利率当周延续低位运行格局，票源紧俏的局面仍无改观，而宽裕资 金面下机构配置需求依旧不减，令传统的季末出票效应明显弱化。交易员指出，目前票市是 明显的卖方市场，但因转贴利率已接近资金成本，因此利率续降空间受限，短期内市场僵持 的局面难以打破。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨2.2%，此前公布3月汇丰PMI初值回升印证经济 温和复苏。虽然目前市场信心已有所恢复，但仍需更多、更明确的经济数据及政策讯号来进 一步提振走势，预计短线大盘行情仍将会较为反复。 期市: * 沪铜当周下跌，塞浦路斯计划对储户征税打击全球风险资产，铜价周初大跌，尽管随 后在美联储宽松政策承诺以及中国PMI数据反弹的带动下有所反弹，但涨幅仍受欧洲债务疑 虑压制。主力7月合约周五收报55,630元，较上周五大跌1,500元。 黄金: * 黄金价格当周走高，塞浦路斯救助提案引发欧债危机再次升温的疑虑，黄金避险魅力 再现，金价震荡上行。上海期金主力6月合约周五收报326.33元，较上周五升2.14元，或0.6 6%。(完) (整理 边竞/李然/尹嫄婷/康熙泽; 审校 黄凯)