台湾债市：10年公债殖利率收低，关注塞浦路斯形势发展

路透台北3月22日 - 台湾10年公债102/6殖利率周五收低。盘中多头在塞浦路斯救助计划陷入混乱题材带动下，一度欲将殖利率压至1.30%以下，惟长券端走势偏空，令多头缺乏操作空间，无法一举攻克此一多空势力的对峙点。

展望下周，交易商认为，塞浦路斯事件的后续发展，料将牵动国际金融市场走向。此外，周四台湾央行将召开理监事会议决定利率，虽一般预期仍将维持既有水准不变，但仍须关注总裁在会后对景气后市预期等的谈话内容。下周102/6殖利率区间看在1.28-1.33%。

“长券的交易很诡异，似乎有人故意将殖利率向上打。”一大型证券商交易主管说。

另一证券商交易主管则怀疑，近两日长券的表现，不像是停损盘的交易。是否有人混水摸鱼，值得留意。

“停损应该是丢个五支、10支，但现在是丢一支就停了。”该交易主管指出。

交易商并提及，今日下午公布的发债计划，也影响了市场的交易情绪，在内容公布前，交易商操作趋于保守。

台湾财政部将于稍后公布第二季发债计划，一般预期，第二季将发行五、10、20及30年期的增额发行公债，总额约在1,300-1,500亿台币。

美国公债价格周四上涨，因塞浦路斯救助计划陷入混乱，引发对该国出现违约及银行业可能崩溃的担忧。指标10年期公债 价格升10/32，收益率报1.923%。本周，该收益率在约1.90-1.97%的区间内交投，从上周约2.06%的高位回落。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -0.50 1.0050 0.9905-1.0300 17.5

10 102/6 -1.45 1.3000 1.2915-1.3096 134.5

20 102/乙1 +4.50 1.8450 1.8378-1.8500 3.0

30 102/5 +0.60 1.9810 1.9810-1.9810 0.5

交易商提及，近期受塞浦路斯事件影响，国际资金有自新兴市场抽离转向美债避险趋势，指标10年期公债殖利率稳定在2.0%下方游移，台股也因为外资持续卖超，大盘加权股价指数 已跌破季线支撑，技术线型偏弱。

“之前让台债殖利率弹升的两个条件(美债殖利率弹至2.0%以上、台股指数涨至逾8,000点)都不存在了，短线应该可以止稳。”一大型证券商交易主管说。

不过他也指出，长线利率走升的风险依旧存在，因此殖利率底部垫高的趋势不会改变。102/6殖利率要下探1.28%的难度相当高，因此下周殖利率上行的风险偏大。

另一证券商交易员认为，台股今日虽未随美股明显下跌，不过技术线型也是偏空，未来一周月线有可能会向下穿越季线，形成死亡交叉，若空头格局成型，对台债就能形成支撑，殖利率短线将不致大弹。

年期 期别 收盘价

30 102/5 1.9810

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.3000

5 102/2 1.0050