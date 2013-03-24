主要国家经济指标预测--3月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月25日（一） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 3月 85.5 86.0 1000 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 2月 -- 逆差22.8 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指 1月 -- 94.7 数 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 负0.32 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 2月 顺差0.1 逆差3.0 7 5 截至2月的一 逆差14. 逆差1 年 8 3 进口(亿新西兰元) 35.3 36.5 出口(亿新西兰元) 36 33.5 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现 预估值 值 0745 法国企业景气指数 3月 90 91 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 106.7 107.6 Ifo企业现况指数 109.9 110.4 Ifo企业预期指数 103.6 104.9 1430 美国ECRI一周领先指标 3月15日当周 129.8 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 许娜)