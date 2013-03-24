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亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 07:54 BJT

主要国家经济指标预测--3月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月25日（一）
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段       预估值         前值
 0900     意大利消费者信心指数                      3月               85.5           86.0
 1000     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)          2月                 --       逆差22.8
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指      1月                 --           94.7
          数                                                                
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数        2月                 --         负0.32
 2145     新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)          2月            顺差0.1        逆差3.0
                                                              7                         5
                                                截至2月的一        逆差14.          逆差1
                                                年            8                         3
               进口(亿新西兰元)                                       35.3           36.5
               出口(亿新西兰元)                                         36           33.5
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季修正值            --          +0.4%
                            (较上年同期)                                --          +1.5%
 

    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   

        
 3月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段             现         预估值
                                                              值            
 0745     法国企业景气指数                          3月                 90            91
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                   3月              106.7         107.6
                                                                            
             Ifo企业现况指数                                         109.9         110.4
             Ifo企业预期指数                                         103.6         104.9
 1430     美国ECRI一周领先指标                   3月15日当周         129.8           --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 李春喜; 审校 许娜)
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