路透基点：台湾宽屏通讯寻求约270亿台币等值银团贷款--RLPC

路透香港3月22日 - 台湾宽屏通讯正寻求一笔约270亿台币等值(9.07亿美元)银团贷款，来为公司2010年6月获得的287亿台币贷款进行再融资。

就在不久前，台湾宽屏通讯的竞争者中嘉网路才在去年底获得402亿台币再融资，该贷款案获得银行的热烈回应，吸引了13家银行加入。

消息称，参与台湾宽屏通讯2010年贷款案的银行现为新的再融资案组成了牵头行财团，它们是永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展银行、安泰商业银行、大众银行、台北富邦银行和台新银行。但委托函尚未发出。

以最高水准参案的银行料将承销该贷款，此案随后料将以小规模银团贷款形式开启。

最新这笔再融资贷款案的条款正在最后敲定当中。根据迄今出现的传闻，贷款年限料将为七年，按计划分期进行偿还。贷款包括一笔用于再融资的定期贷款，规模约为220-230亿台币；以及另一笔资本支出用的再循环信贷，规模约在40-50亿台币。

尽管有线电视行业目前监管风险相对较高，但银行业人士预期台湾宽屏通讯此案将受到各银行欢迎，因为与其它同行相比，借款方杠杆水平较低。

台湾当局正准备收紧电视广播行业的反垄断监管，可能会阻止未来收视率超过特定水平的运营商之间的并购活动。

台湾宽屏通讯目前的净高级债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比约为4.51-5倍。而去年9月时，中嘉网路的债务与EBITDA之比为5.6-7倍。

台湾宽屏通讯再融资贷款利率料将在二级市场商票利率加码280个基点左右,视借款方当前净高级债务与EBITDA之比而定。如果借款方杠杆率跌至4.5倍或以下水平，利率将降到220-260个基点左右；如果杠杆率升到五倍以上，利率就会增加到290-300个基点左右。

贷款料将藉由台湾宽屏通讯九家子公司进行筹措，即公司2010年287亿台币等值贷款案的那9家子公司。那笔贷款包括两部分，245.12亿台币七年期高级债，以及1.35亿美元7.5年次级债。高级债部分利率为二级市场商票利率加码225-290个基点，具体视借款方净高级债务与EBITDA之比而定。次级债利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码825个基点。

公司于1999年被凯雷投资集团(Carlyle Group)收购，并在2005年末被卖给澳洲麦格理集团。韩国私募股权基金安博凯在2006年成为公司最大股东。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)