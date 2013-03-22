《汇市简讯》美元/印度卢比升高，因欧元走低及股市下滑

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
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* 美元/印度卢比从54.20支撑位升至54.38，因欧元及股市走低
* 欧元/美元跌至1.29下方，有报导称俄罗斯不会援助塞浦路斯
* 美元/印度卢比交投于54.26-54.28，最新报54.35-54.38，关注上探54.60阻力位
* 印度股指最新下跌0.32%。(完)
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路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。