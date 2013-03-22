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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 14:19 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比升高，因欧元走低及股市下滑

0551 GMT

* 美元/印度卢比从54.20支撑位升至54.38，因欧元及股市走低

* 欧元/美元跌至1.29下方，有报导称俄罗斯不会援助塞浦路斯

* 美元/印度卢比交投于54.26-54.28，最新报54.35-54.38，关注上探54.60阻力位

* 印度股指最新下跌0.32%。(完)

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