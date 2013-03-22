《Russell专栏》印度和塞浦路斯给黄金多头带来一线希望

中国方面，信号有点好坏不一，有些报告指出需求走强，但却与香港对中国黄金出口下滑的数据相左；香港是黄金进入中国的一个主要渠道。

1月从香港净流入中国的黄金数量降至三个月低点，尽管2月初有农历新年前的买需。

中国黄金需求在2012年持平后今年有无增长，可能还要几个月才能观察出结果。

但若印度需求能强劲回升，就算中国仅呈现温和增长，仍应该足以抵销ETF需求下滑。

上述的说法当然是基于ETF净赎回没有加速进行，今年至今的净赎回量达157吨；近期金价回升至每盎司1,615美元，或许会说服投资人维持黄金持仓。

另一个反向力量，就是过去几年带动金价涨势的基金缩减多仓。

3月9日时基金的黄金净多仓降至39,631口，创下2007年3月以来最低，但上周已略微回升至43,195口。

去年7月净多仓下滑后，金价从每盎司约1,600美元升至10月时的近1,800美元。

看来黄金的确有一些上涨的空间，但没有明确的证据显示其将会持续走高。

本周香港举行的矿业与资金(Mines & Money)会议上传达出一个明确的讯息，投资界对于等待金价恢复涨势已经渐感不耐。

在充满着金矿业者及黄金投资人的会场中，很难找到对黄金感到悲观的看法。但他们也承认要向私募股权或其他投资人兜售黄金项目已经变得极为困难。

中国和印度的需求成长，可能会是刺激金价上涨的因素，但尚未看到有这样的证据。