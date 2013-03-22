路透调查：台湾央行下周将维持利率不变，最快或于12月升息

* 10位分析师一致认为利率将维持1.875%不变

* 央行将持续对房地产市场进行管控

* 理监事会议后记者会将在28日下午4点后召开

路透台北3月22日 - 路透调查显示，台湾央行料将在28日(下周四)举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

10位接受调查的分析师指出，温和的通膨表现，也让央行得以维持利率不变的基调。

有不少分析师认为，2013年第四季央行很有可能启动升息循环，最快或于12月升息。只不过，日前经济数据包括已公布的2月出口、以及外销订单情势，表现意外疲软下，都为目前经济复苏投下变数。

台湾2月外销订单金额创两年来新低，衰退意外大于预期。 2月出口表现也创下去年1月以来最大衰退幅度，表现劣于预期。

通膨方面，目前情势相对缓和。央行日前在立法院报告中也表示，经济温和复苏，消费者物价涨幅尚属温和。

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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澳新银行 0 1.875

东方汇理银行 0 1.875

中国信托 0 1.875

星展银行 0 1.875

ING 0 1.875

Moody's 0 1.875

苏格兰皇家银行 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875