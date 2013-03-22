中国股市：沪综指连续第四日收升，本周累计上涨2.2%

路透北京3月22日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升，连续第四日上涨。分析师指出，虽然目前市场信心有所恢复，但仍需更多、更明确的经济数据及政策讯号来进一步提振走势，预计短线大盘行情仍将会较为反复。

沪综指 收报2,328.278点，涨4.036点或0.17%，本周累计上涨2.2%；上海A股今日成交额为858亿元人民币，上日为1,045亿元。

华西证券分析师毛胜称，“近期银行股为代表的权重股已有所回升，要使投资者信心进一步增强，还需要更多更强的数据支撑，以及相关配套措施逐步趋于明朗。”

“短线市场将以震荡走势为主，还要等待官方PMI的验证。”他并称。

沪深300指数 收升0.13%，报2,618.308点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,622.0点，涨0.35%，成交量为690,396手。(完)