中国股市：沪综指连续第四日收升，本周累计上涨2.2%

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透北京3月22日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升，连续第四日上涨。分析师指出，虽然目前市场信心有所恢复，但仍需更多、更明确的经济数据及政策讯号来进一步提振走势，预计短线大盘行情仍将会较为反复。
沪综指 收报2,328.278点，涨4.036点或0.17%，本周累计上涨2.2%；上海A股今日成交额为858亿元人民币，上日为1,045亿元。
华西证券分析师毛胜称，“近期银行股为代表的权重股已有所回升，要使投资者信心进一步增强，还需要更多更强的数据支撑，以及相关配套措施逐步趋于明朗。”
“短线市场将以震荡走势为主，还要等待官方PMI的验证。”他并称。
沪深300指数 收升0.13%，报2,618.308点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,622.0点，涨0.35%，成交量为690,396手。(完)
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路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。