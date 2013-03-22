更新版-日本股市：日经因塞浦路斯疑虑挫跌2.4%，周线跌幅为11月来最大

路透东京3月22日 - 日股日经指数 周五收挫2.4%，因市场益发担心塞浦路斯可能被迫退出欧元区，此前欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。

日经指数收跌297.16点，至12,338.53点，从周四触及的2008年9月初来最高盘中水准12,650.26点回落。该指数本周下跌1.8%，为过去19周来第二周周线下跌，且为去年11月以来最大单周跌幅。