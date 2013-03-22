更新版-日本股市：日经因塞浦路斯疑虑挫跌2.4%，周线跌幅为11月来最大

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
(新增细节)
路透东京3月22日 - 日股日经指数 周五收挫2.4%，因市场益发担心塞浦路斯可能被迫退出欧元区，此前欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。
日经指数收跌297.16点，至12,338.53点，从周四触及的2008年9月初来最高盘中水准12,650.26点回落。该指数本周下跌1.8%，为过去19周来第二周周线下跌，且为去年11月以来最大单周跌幅。
东证股价指数 跌1.9%至1,038.57点，交投相对淡静。(完)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。