表格：外资及陆资在台股卖超25.74亿台币，连九天卖超逾456亿

路透台北3月22日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股持续卖超25.74亿台币；累计连续九天卖超达456.22亿；上日修正后为卖超45.47亿。

三大法人今日合计卖超31.01亿台币，上交易日修正后为卖超49.52亿。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/22 -25.74 -3.39 -1.88 -31.01

3/21 -45.47r -2.50 -1.56r -49.52r

3/20 -136.73 +1.63 -0.56r -135.65r

3/19 -67.87r +2.08r -8.09r -73.88r

3/18 -81.14r -16.51r -9.71r -107.36r

3/15 -45.05r -10.10 -3.93r -59.08r

3/14 -45.98r -10.41 -7.36r -63.75r

3/13 -4.38r -13.60 -14.28r -32.26r

3/12 -3.86 -5.49 -2.42r -11.77r

3/11 +4.96r +5.74 -0.50r +10.19r

3/8 +41.03r +3.39 -1.93r +42.49r

3/7 +10.41r +11.68 -7.00r +15.08r

3/6 +21.85 -1.98 -13.67r +6.19r

3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r

3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r

3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 -359.12 -34.47 -87.91 -481.50

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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