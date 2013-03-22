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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 15:03 BJT

日本债市：公债价格受政策预期推升，10年券收益率触及近10年低点

当日涨    上日
                                            跌     
                                 最新报   (基点)   收市价
                                   价              
                                                      
 两年期公债                       0.000%     +0.0   0.040%
 五年期公债                       0.120%     +0.0   0.120%
 10年期公债                       0.560%     -1.5   0.575%
 20年期公债                       1.490%     -3.0   1.520%
 30年期公债                       1.620%     -6.0   1.680%
 10年期公债期  <0#JGB:>           145.73    +0.16   145.57
 货                                                
                                                          
 注1：公债期货涨跌为点数。                         
 注2：若报价显示0.000%表示尚未                            
 成交。                                            
 (完)
    
      
              
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [
D/DIARYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [
GVD/EURCN]
    美国现货公债          英国公债市场           
   
    伦敦美债              东京美债               
  
    日本公债市场           中国债市               
   
    台湾债市               利率或央行相关报导  [IN
T|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
 
    

 (编译 张若琪/李春喜; 审校 孙茉莉)

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