日本债市：公债价格受政策预期推升，10年券收益率触及近10年低点

企业并购：朝日集团将用74亿欧元贷款为收购百威英博欧洲资产融资

路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。