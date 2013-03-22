日本债市：公债价格受政策预期推升，10年券收益率触及近10年低点

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.120% +0.0 0.120% 10年期公债 0.560% -1.5 0.575% 20年期公债 1.490% -3.0 1.520% 30年期公债 1.620% -6.0 1.680% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.73 +0.16 145.57 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未 成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [ D/DIARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [ GVD/EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [IN T|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/李春喜; 审校 孙茉莉)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。