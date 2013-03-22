路透基点：四家银行签约中国地产开发商长甲集团2.5亿美元俱乐部贷款案

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国地产开发商长甲集团五年期2.5亿美元离岸俱乐部贷款案，已与四家银行于3月20日签约。

牵头行和代理行上海商业储蓄银行承贷1亿美元。其他三家牵头行--台湾银行、彰化商业银行和上海商业银行各承贷5,000万美元。

该笔子弹式定期贷款由上海银行的一份备用信用证作担保，以一座位于上海浦东的商用楼做抵押。

如此前报导，该贷款提供较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点的利率，牵头行费用为50个基点。