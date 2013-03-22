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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆下跌

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* 美元/日圆下跌0.25%至94.68；欧元/日圆下降0.18%至122.130；澳元/美元跌0.07%至1.0427

* 周末前的获利了结卖盘推低股市及美元/日圆

* 美元/日圆守在上日低位94.54上方；欧元/日圆跌破55日移动均线

* 欧元疲弱打击亚币，泰铢、韩元跌幅最大

* 关注事件：塞浦路斯议会讨论欧盟纾困案，德国3月Ifo。(完)

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