欧洲政经：塞浦路斯财长将返国，与俄罗斯磋商未达协议

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透莫斯科3月22日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris预定周五从莫斯科返国，两天来Sarris与俄罗斯就延长一项纾困贷款和可能的新融资方案举行危机谈判，但未获得新的支持。
两名熟悉谈判内容的消息人士称，隔夜Sarris与俄罗斯财长Anton Siluanov的磋商结束，甚至未能达成协议将一笔现有的25亿欧元贷款期限延长。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。