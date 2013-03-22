欧洲政经：塞浦路斯财长将返国，与俄罗斯磋商未达协议

路透莫斯科3月22日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris预定周五从莫斯科返国，两天来Sarris与俄罗斯就延长一项纾困贷款和可能的新融资方案举行危机谈判，但未获得新的支持。

两名熟悉谈判内容的消息人士称，隔夜Sarris与俄罗斯财长Anton Siluanov的磋商结束，甚至未能达成协议将一笔现有的25亿欧元贷款期限延长。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)