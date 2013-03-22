全球金市：金价逼近三周半高位，有望创下四个月来最大单周涨幅

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1613.90 -0.19 -0.01 -3.62
现货银 29.10 -0.03 -0.10 -3.90
现货铂金 1570.49 -6.88 -0.44 2.31
现货钯金 748.22 -5.28 -0.70 8.12
COMEX期金 1613.30 -0.50 -0.03 -3.73 3911
COMEX期银 29.09 -0.12 -0.42 -3.77 1105
汇率
欧元/美元 1.2909
美元/日圆 94.85
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 沈以文)
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