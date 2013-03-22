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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 15:39 BJT

全球金市：金价逼近三周半高位，有望创下四个月来最大单周涨幅

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1613.90 -0.19 -0.01 -3.62

现货银 29.10 -0.03 -0.10 -3.90

现货铂金 1570.49 -6.88 -0.44 2.31

现货钯金 748.22 -5.28 -0.70 8.12

COMEX期金 1613.30 -0.50 -0.03 -3.73 3911

COMEX期银 29.09 -0.12 -0.42 -3.77 1105

汇率

欧元/美元 1.2909

美元/日圆 94.85

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 沈以文)

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