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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 15:39 BJT

韩国汇市：韩元因塞浦路斯危机和外资抛售而下滑，公债上涨

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,119.3 1,115.7

日圆/韩元 11.8146/240 11.6548/592

韩国公债期货 * 106.88 106.81

五年期公债收益率 2.66% 2.67%

三年期公债收益率 2.58% 2.59%

韩国综合股价指数 1,948.71 1,950.82

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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