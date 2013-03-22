版本:
中国
债券 | 2013年 3月 22日 星期五 15:41 BJT

欧元债市：德债期货上升，受塞浦路斯危机影响

塞浦路斯局势紧张，带动德国10年期公债收益率(殖利率)至1.34%附近的今年最低水准，部分交易商预期若塞国危机未获解决，收益率将进一步下跌。

“昨天人们还对达成某种形式的解决方案怀有憧憬，显然这些期望在今天消退，”一名交易商表示。

“我们仍对德债抱持正面看法。我们仍认为10年期德债收益率有可能跌到1.25%。目前市场受到良好支撑。”

德国公债期货 最新上涨31个跳动点至144.77，周四结算报144.46。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 田建华)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐