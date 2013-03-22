台湾个股：台湾玉山金旗下银行收购柬埔寨联合商业银行70%股权

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透台北3月22日 - 台湾中型金控--玉山金控 周五称，旗下玉山银行将收购柬埔寨联合商业银行70%股权，总投资金额约6,933万美元。
玉山金控总经理黄男州今天在一场记者会做出以上表示。
他并指出，柬埔寨联合商业银行(UCB)现有5家分行，截至2012年底总资产3.3亿美元，业务以存款、放款及信用卡为主。
台湾资产最大的金控--国泰金控 去年六月也宣布，旗下国泰世华银行收购柬埔寨Singapore Banking Corporation七成股权。
今天玉山金控收杨0.28%，收报17.9台币，表现优于台湾加权指数 的0.2%跌幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。