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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 15:34 BJT

台湾个股：台湾玉山金旗下银行收购柬埔寨联合商业银行70%股权

路透台北3月22日 - 台湾中型金控--玉山金控 周五称，旗下玉山银行将收购柬埔寨联合商业银行70%股权，总投资金额约6,933万美元。

玉山金控总经理黄男州今天在一场记者会做出以上表示。

他并指出，柬埔寨联合商业银行(UCB)现有5家分行，截至2012年底总资产3.3亿美元，业务以存款、放款及信用卡为主。

台湾资产最大的金控--国泰金控 去年六月也宣布，旗下国泰世华银行收购柬埔寨Singapore Banking Corporation七成股权。

今天玉山金控收杨0.28%，收报17.9台币，表现优于台湾加权指数 的0.2%跌幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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