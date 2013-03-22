亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，但油价平稳带来支撑

欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹齐为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

“投资者因担心塞浦路斯债务问题而卖出合约，但油价持稳仍支撑TOCOM期胶价格，这推动TOCOM期胶价格收在关键支撑位275日圆上方，”一名驻东京的交易员表示。

布兰特原油期货周五持于每桶107美元上方，但本周可能连续第二周下跌，因塞浦路斯紧急筹措资金以避免金融崩溃，若该国金融崩溃则可能破坏欧元区经济复苏，并削弱该地区的原油需求。

上海期交所成交最活跃的9月期胶 下跌95元人民币，收报每吨22,805元人民币(3,700美元)。

新加坡商品交易所近月4月期胶合约 最新报每公斤274.5美分，下跌3.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/王翔琼; 审校 田建华)