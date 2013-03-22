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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 16:05 BJT

新兴汇市：泰铢因进口商买美元及股市不振而下跌，塞浦路斯疑虑打压新兴亚币

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 日圆                             94.64        94.93        +0.31        -8.29        86.79
 坡元                            1.2504       1.2498        -0.05        -2.28       1.2219
 台币                            29.866       29.853        -0.04        -2.44       29.136
 韩元                           1119.20      1115.70        -0.31        -4.34      1070.60
 泰铢                             29.30        29.21        -0.31        +4.47        30.61
 菲律宾披索                       40.84        40.75        -0.22        +0.51        41.05
 印尼卢比                       9740.00      9732.00        -0.08        -1.13      9630.00
 印度卢比                         54.35        54.28        -0.13        +1.18        54.99
 马币                            3.1095       3.1215        +0.39        -1.66       3.0580
 人民币                          6.2129       6.2143        +0.02        +0.28       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 张若琪/洪曦/王翔琼; 审校 张明钧/田建华/隋芬)

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