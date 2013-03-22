新兴汇市：泰铢因进口商买美元及股市不振而下跌，塞浦路斯疑虑打压新兴亚币

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 94.64 94.93 +0.31 -8.29 86.79 坡元 1.2504 1.2498 -0.05 -2.28 1.2219 台币 29.866 29.853 -0.04 -2.44 29.136 韩元 1119.20 1115.70 -0.31 -4.34 1070.60 泰铢 29.30 29.21 -0.31 +4.47 30.61 菲律宾披索 40.84 40.75 -0.22 +0.51 41.05 印尼卢比 9740.00 9732.00 -0.08 -1.13 9630.00 印度卢比 54.35 54.28 -0.13 +1.18 54.99 马币 3.1095 3.1215 +0.39 -1.66 3.0580 人民币 6.2129 6.2143 +0.02 +0.28 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/洪曦/王翔琼; 审校 张明钧/田建华/隋芬)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。