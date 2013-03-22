表格：外资在韩国股市卖超3,318亿韩元，连续第七个交易日卖超

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透首尔3月22日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,318亿韩元，为连续第七个交易日卖超，期间累计卖超2.3118万亿(兆)韩元(约合20.7亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
3月22日 -331.8 208.5 125.1
3月21日 -271.3 15.0 254.1
3月20日 -374.5 94.1 274.0
3月19日 -181.0 93.6 65.3
3月18日 -357.3 150.1 204.2
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
3月11日 -207.2 378.0 -164.8
3月 8日 -3.2 75.5 -72.1
3月 7日 -51.4 -103.5 149.2
3月 6日 25.8 60.6 -78.2
3月 5日 92.1 -77.8 -4.2
3月 4日 416.1 -418.4 15.0
2月28日 204.2 282.8 -459.4
---------------------------------------------
本月以来 -2,123.9 572.2 1,528.2
---------------------------------------------
今年以来 -2,455.9 1,910.7 839.6
---------------------------------------------(完)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。