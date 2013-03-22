《中国大宗商品综述》棉花期货1305合约遭遇逼仓风险？

作者 李文科

路透北京3月22日 - 中国郑州商品交易所棉花期货<0#CCF:>的低仓单，令其近月合约1305合约 遭遇逼仓的风险，但一向嗅觉灵敏的投资者这一次却未蜂拥而至；相反地成交量已陷入历史低位区间。

市场人士分析称，考虑到目前正是中国棉花领域的政策密集期，收储、放储、出口配额以及新年度是否敞开收储等多项政策尚不完全明朗，郑棉1305合约在5月中退市之前，逼仓只是可能性之一。

但更重要的是，连续两年的收储已经让中国政府成为棉花市场最大的买家和卖家，以及市场价格的确定者，令冠有“发现价格功能”的期货产品陷入了尴尬。

通常而言，逼仓是一种极端行情，一部分投资者将在其中获得超额的收益。

“3月郑棉合约的仓单一注销之后，剩下的棉花仓单不到3,000吨，低仓单肯定是个问题，...这是明显的逼仓机会，有这个可能性。”新湖期货棉花分析师廉超指出。

他强调，往年来说仓单一般有几万张，但本年度多数棉花已经进入了国家储备仓库，仓单少将是个本年度的大问题，此外，棉花还面临政策性的问题，现在最关键就是看政策。

根据郑商所的仓单数据，截至本周四，棉花期货的注册仓单数量为111张，这一规模不足去年同期的十分之一。

中国已经连续两年收储棉花，由于下游纺织需求不旺以及国家收储价格远高于进口棉价格，中国2012/13年度约有90%的棉花已经收入国家储备，郑棉仓单当然锐减。与此同时，中国国储储备棉数量庞大，已成为中国最大的棉花供应商，而进口棉花配额数量有限令下游企业难以采购便宜的进口棉。

不过，银河期货棉花事业部分析师指出，郑棉1305合约在理论上的确存在逼仓的可能性，但从郑棉1301和1303合约最终退市的时候最后都跟靠近现货价收场可以看出，逼仓行情最终形成需要政策以及需求面的配合，但目前看逼仓的可能性并不大。

“现在郑棉持仓正在减少，估计到4月就减得差不多了，那就没有对手盘了，逼仓只是理论上的可能性，...再说棉花供应这么大，经济弱复苏，也是掣肘。”上述分析师指出。

该分析师解释称，目前期市棉花的价格已经在20,200元人民币左右，而多头逼空的目的是实现收益，却没有理由购入昂贵的期货棉花，目前国家抛储的棉花现货价格仅为19,000元左右。

**棉花期货的尴尬**

随着中国棉花收储量的增加以及实行进口配额制，中国棉花市场已经彻底沦为“政策市”，棉花期货的吸引力锐减，流动性降至低谷。

实际上，中国政府的棉花收储基准价以及抛储价格已经为国内棉花价格提供了参考，而政府成为上游种棉农民几乎是唯一的采购商以及下游纺织业的最主要的供应商，棉花价格波动性降低，棉花上下游产业亦无需通过期货市场来套保，投资者难以在期货市场上套利。

“如果延续这样（棉花）的收储，期货市场就很尴尬，中国的棉花没有发现价格的需要了，”廉超称，现在中国的棉花市场就看政策就可以了，方向盘都在国家手中，没有市场。

长江期货的研究报告指出，2013年最大的棉花行情将是结构性行情，随着交储的快速进行，国内棉花市场可供流通的棉花数量十分有限。如果其配额管理、抛储政策等和供需节奏出现错位，将可能导致市场出现短期的供求紧张的局面，或是全年最大的机会。

市场多数人士认为，目前的中国棉花期价已经在顶部了，宽裕的供应和缓慢的需求复苏令棉花价格难以上涨，而市场预期国家即将公布的2013/14年收储价将维持20,400元/吨将支撑期市底部.

不过数据显示，最近半年中国期棉的波动区间仅有1,500元左右,这已经令很多投资者选择退出，市场人士指出，现在的郑棉期货是纯投机者的市场，期货和现货市场的割裂非常严重，所以“价格已经没有意义”。

按照市场人士测算，中国国储的棉花估计有1,000万吨左右，这一规模已超过中国一年的需求量。

“（棉花市场）被政府控制了就被市场抛弃了，...除非国家退出市场，可以选择跟美国一样对农民实行直补，这样市场才能活跃起来。”一位资深的棉花分析师指出。

**本周其他大宗商品新闻一览**

--一位行业官员周四对路透表示，中国巨大的棉花储备将不会对全球市场造成压力，因国内招标拍卖价格较高。

--中国大连商品交易所称,确定周五(22日)首批上市交易的焦煤期货合约为2013年7月-2014年3月共计九个合约月份，挂盘基准价确定在1,300-1,380元人民币/吨之间。

--路透周四基于官方数据的计算显示，中国2月精炼铜表观需求环比下降2.9%，触及21个月低位，因净进口下滑且库存增加。

--中国证券报周五报导,国家发改委能源研究员王斯成称，光伏行业扶持新政即将出台。其中最重要的电价补贴政策方面，多家权威机构对此前发改委发布的征求意见稿提出了修改建议，这些建议有望最终反映到正式出台的政策文件中。

--中国矿业报周四报导称，中国国家能源局制定的页岩气产业发展政策已制定完成，正待有关部门批准后发布，其中，财税支持和用地优惠等扶持政策都会明确。