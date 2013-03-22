中国票据市场：转贴利率本周持续低位运行，票源紧俏弱化季末因素

路透上海3月22日 - 中国票据市场转贴利率本周延续低位运行格局，票源紧俏的局面仍无改观，而宽裕资金面下机构配置需求依旧不减，令传统的季末出票效应明显弱化。

交易员指出，目前票市是明显的卖方市场，但因转贴利率已接近资金成本，因此利率续降空间受限，短期内市场僵持的局面难以打破。

“价格也没什么大的变化，资金成本挺在那儿，票还是少，季末因素也没多大影响，”上海一银行交易员表示。

他指出，年初以来票源就维持紧张的局面，由于资金宽松，机构都想加大配置力度，但越是这样，票源就愈加稀缺，“大家都要配，今年可真是不好做啊。”

交易员透露，当前银票转贴成交价格在年息4.2%附近，而周五同期限的Shibor 报4.1001%,两者相差无几。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3200/4.1550 4.4102/4.2407 4.9410/4.6418

上周五 4.3432/4.1830 4.4160/4.2518 4.8873/4.6745

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变动 -2.32bp/-2.80bp -0.58bp/-1.11bp +5.37bp/-3.27bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1552%，较上周略跌。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。