版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 16:25 BJT

东京汇市：塞浦路斯不确定性打压欧元，日圆受避险需求推动走高

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2905    1.2897     +0.06     -2.19    1.3194
 美元/日圆                      94.40     94.88     -0.51     +8.83     86.74
 欧元/日圆                     121.85    122.41     -0.46     +6.46    114.46
 美元/瑞郎                     0.9453    0.9461     -0.08     +3.26    0.9155
 英镑/美元                     1.5190    1.5171     +0.13     -6.53    1.6251
 美元/加元                     1.0260    1.0251     +0.09     +3.42    0.9921
 澳元/美元                     1.0439    1.0436     +0.03     +0.44    1.0393
 新西兰元/美                   0.8329    0.8315     +0.17     +0.56    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.570    98.990     -0.42     +9.36    90.130
 新西兰元/日                   78.630    78.860     -0.29    -44.16   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     143.42    143.95     -0.37     +1.85    140.82
 澳元/新西兰                   1.2529    1.2546     -0.14     -0.09    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 许娜/王翔琼/侯向明; 审校 田建华/王丽鑫/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐