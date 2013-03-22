金属期市：伦铜受需求乐观迹象扶助上扬，但本周难逃一个月来最大单周跌幅

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
0721GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7609.75 29.75 +0.39 -4.03
上海期铜 55630 -400 -0.71 -3.55
COMEX期铜 344.00 0.50 +0.15 -5.82
LME期铝 1921.50 -6.50 -0.34 -7.22
上海期铝 14700 -45 -0.31 -4.20
LME期锌 1935.50 1.50 +0.08 -6.20
上海期锌 14950 -595 -3.83 -3.83
LME期镍 16865.00 -30.00 -0.18 -1.69
LME期铅 2171.00 -1.50 -0.07 -7.22
上海期铅 14500.00 -85.00 -0.58 -4.92
LME期锡 22690.00 95.00 +0.42 -3.03
LME/上海套利价差^ -338
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。