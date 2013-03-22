金属期市：伦铜受需求乐观迹象扶助上扬，但本周难逃一个月来最大单周跌幅

0721GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7609.75 29.75 +0.39 -4.03

上海期铜 55630 -400 -0.71 -3.55

COMEX期铜 344.00 0.50 +0.15 -5.82

LME期铝 1921.50 -6.50 -0.34 -7.22

上海期铝 14700 -45 -0.31 -4.20

LME期锌 1935.50 1.50 +0.08 -6.20

上海期锌 14950 -595 -3.83 -3.83

LME期镍 16865.00 -30.00 -0.18 -1.69

LME期铅 2171.00 -1.50 -0.07 -7.22

上海期铅 14500.00 -85.00 -0.58 -4.92

LME期锡 22690.00 95.00 +0.42 -3.03

LME/上海套利价差^ -338

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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