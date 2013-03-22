中国债市： 利率互换成交清淡变动不大，预期流动性无忧但谨慎观望经济数据

路透上海3月22日 - 中国人民币利率互换 周五变动不大，成交比较清淡。本周短端在经济数据和流动性谨慎的预期下，涨幅略超长端，但今日资金面仍显宽松，各端利率窄幅震荡企稳。

交易员并表示，目前市场对未来的方向性判断比较谨慎，IRS曲线陡峭化或变平似乎都有可能，预期震荡仍将持续一段时间，观望接下来的经济数据表现，以便做更为清晰的方向性判断，另外下周虽然是季末，但因为流动性仍然较为充裕，因此料市场亦不会发生太大变化。

“一年期就在3.26-到3.28之间来回报价，基本没出这个区间，比较清淡。”上海一位银行交易员表示。

中国银行间资金市场周五隔夜和七天期回购利率 持续走低，尽管月末渐行渐近，但资金泛滥的局面愈演愈烈，充足的资金供给令隔夜回购利率已出现1.35%的超低水平。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.2120/3.3140 3.2292/3.3183 3.4558/3.5450 3.6392/3.7333 3.6625/3.9200 周四 3.2200/3.3200 3.2450/3.3325 3.4700/3.5600 3.6600/3.7600 3.6540/3.9600 --------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0080/-0.0060 -0.0158/-0.0142 -0.0142/-0.0150 -0.0208/-0.0267 0.0085/-0.0400

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.