香港股市：连续第二周收低，中石油挫跌至近四个月低点

中石油 挫跌1.4%，该公司周四公布2012年净利跌13.3%，跌幅大于预期，因其进口天然气业务亏损扩大 。中海油 跌0.8%，中石化 上升0.2%，两家公司料将在周末前公布财报。

中国第二大移动运营商--中国联通 大涨3.7%，为8月以来的最佳单日表现，此前该公司公布2012年净利较上年同期增长68%，略优于预期。

创科实业 攀升4.1%至2006年1月以来最高收盘位，此前其公布2012年净利创下纪录高位。

根据汤森路透StarMine，香港上市的公司有43%已公布业绩，其中近半数未达预期。周五收盘后还会有财报出炉，包括中国四大行在内的其余公司财报预计下周公布。(完)