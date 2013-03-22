香港股市：连续第二周收低，中石油挫跌至近四个月低点

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
中石油 挫跌1.4%，该公司周四公布2012年净利跌13.3%，跌幅大于预期，因其进口天然气业务亏损扩大 。中海油 跌0.8%，中石化 上升0.2%，两家公司料将在周末前公布财报。
中国第二大移动运营商--中国联通 大涨3.7%，为8月以来的最佳单日表现，此前该公司公布2012年净利较上年同期增长68%，略优于预期。
创科实业 攀升4.1%至2006年1月以来最高收盘位，此前其公布2012年净利创下纪录高位。
根据汤森路透StarMine，香港上市的公司有43%已公布业绩，其中近半数未达预期。周五收盘后还会有财报出炉，包括中国四大行在内的其余公司财报预计下周公布。(完)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。