中国债市：财政部称将开展国债预发行试点，招标日前四个工作日可预发行交易

路透上海3月22日 - 中国财政部周五发布通知称，决定开展国债预发行试点；国债招标日前四个法定工作日至招标日前一个法定工作日可进行国债预发行交易，国债预发行必须于上市日前完成结算。

刊登在财政部网站的公告显示，银行间债券市场、证交所债市为开展国债预发行试点的指定交易场所。财政部将会同中国人民银行、中国证监会提前公布开展国债预发行试点的具体券种。

根据规定，每家记账式国债承销团甲类成员国债预发行净卖出余额，不得超过当期国债当次计划发行量的6%；每家记账式国债承销团乙类成员国债预发行净卖出余额，不得超过当期国债当次计划发行量的1.5%；非记账式国债承销团成员不得在国债预发行中净卖出。

国债预发行，是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为。(完)

参看详情，请点选中国财政部网站(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)