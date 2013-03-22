中国债市：财政部称将开展国债预发行试点，招标日前四个工作日可预发行交易

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透上海3月22日 - 中国财政部周五发布通知称，决定开展国债预发行试点；国债招标日前四个法定工作日至招标日前一个法定工作日可进行国债预发行交易，国债预发行必须于上市日前完成结算。
刊登在财政部网站的公告显示，银行间债券市场、证交所债市为开展国债预发行试点的指定交易场所。财政部将会同中国人民银行、中国证监会提前公布开展国债预发行试点的具体券种。
根据规定，每家记账式国债承销团甲类成员国债预发行净卖出余额，不得超过当期国债当次计划发行量的6%；每家记账式国债承销团乙类成员国债预发行净卖出余额，不得超过当期国债当次计划发行量的1.5%；非记账式国债承销团成员不得在国债预发行中净卖出。
国债预发行，是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。