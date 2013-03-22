两岸金融：华南银行深圳分行获准筹备全面性人民币业务，为台资银行首家

路透台北3月22日 - 台湾华南金控 周五称，旗下华南银行深圳分行获准筹备全面性人民币业务，为台资银行首家，最快4月可望顺利开办。

华南银行今天发布新闻稿并指出，深圳分行去年5月成为第一家开办台资企业人民币业务的台资银行，今年2月深圳分行已递件申请全面承做人民币业务，不受台资企业定义的限制。

“应该很快了，顶多两个星期作业程序就可以开办!”华南银行相关承办人员对路透说。

华南银行表示，在正式开办全面性人民币业务后，人民币往来对象将可由目前的限制性台资企业，大幅放宽至适用所有在大陆境内法人企业(台资、陆资及外资企业)及个人，其中包括台湾居民及外国人，惟中国大陆境内公民仅可吸收人民币100万元以上的定期存款。

据该行统计，截至3月20日止，国际金融业务分行(OBU)、外汇指定银行(DBU)与香港、深圳、新加坡及澳门分行等人民币总存款量已逼近23亿元，较2月6日开办DBU人民币业务前增加将近8亿元。

华南银指出，今年全行人民币存款量目标为55亿元，其中DBU为30亿元，OBU、香港及其他海外分行则约为25亿元。