中港个股：神华称将加强成本控制，冀今年内加快注入煤化工业务

路透香港3月25日 - 按产量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周一称，对今年煤炭行业前景看法审慎，公司将加强成本控制，同时希望今年内加快注入煤化工业务。

神华此前在业绩公告中称，今年商品煤产量目标按年上升3.6%至3.15亿吨，销量则持平；经营收入2,714亿元人民币，同比增长8.4%。

近年中国对煤炭需求保持旺盛，神华都能超标完成产销量目标，不过经历去年中国煤炭市场需求疲软，库存高企，煤价下滑，神华今年的增速相对有所放慢。

该公司董事长张喜武在记者会上称，今年的经营目标已经考虑到市场情况以及宏观形势，“从今年1-2月份的经营情况来看，公司有信心可以实现上述目标。”

他并称，公司会加快第五批注资工作，冀今年下半年可以落实收购母公司持有的煤化工业务。

神华副总裁王金力称，预计今年国内煤价将在环渤海价格指数上下波动，整体上趋稳态势。公司将加大现货煤的销售比例。

分析师认为，根据神华给出的经营目标，今年的税前盈利可能会录得增长；不过汤森路透StarMine综合评分较高的分析师预测，神华2013年度净利为469亿元，按年下降约4%。

神华此前公布，按照国际会计准则，2012年净利为489亿元人民币，同比增6.6%；并基本符合汤森路透综合30名分析师预测中位值的471.28亿元。

**继续加大成本控制**

张喜武表示，主宰业绩的两大因素是煤价和成本，前者公司不可控制，但公司会继续加大成本控制，其中今年单位煤炭生产成本涨幅控制在10%以内，去年实际升幅为9.7%。

除了面对自身行业低潮，神华亦响应中央政府的呼吁，减少各项开支。自从2005年H股上市以来，神华每年在香港召开两次业绩记者会，今年公司为降低支出，不但实行“无纸化”不派发座位表和新闻稿，会场也不挂上布景板，连随行人数也削至10人以下。

据一名公关界的业内人士称，个别印有公司和活动名称的布景板花费动辄逾10万港元，也算是其中一项数额较高的杂费，而随行人员数目愈多，其住宿交通费用也愈大。不过除了神华之外，暂时没有听闻其他国有企业大幅削减业绩会活动的支出。

中国新一届领导人上任以来，明确要用简朴的政府来取信于民。国务院总理李克强此前在十二届人大会议后的新闻发布会上指出，他要求本届政府内，政府性的楼堂馆所一律不得新建；财政供养的人员只减不增；公费接待、公费出国、公费购车只减不增。这三条中央政府要带头做起，一级做给一级看。 。

神华H股今早曾升逾2.8%；香港时间14:35，该股升幅收窄至1.23%，报28.7港元。(完)